Essai Honda Civic RS

Librairie Honda

Honda Civic RS : Essai

Civic, S800, S2000, CRX, NSX, Integra… La marque Honda ne manque pas de légendes roulantes. Nous pensions toutes les connaitre, jusqu’à ce que Honda France nous mette dans les mains un vrai joyau : une Honda Civic RS.

La première génération de Honda Civic a été produite de 1972 à 1979. Si cette Honda Civic a reçu en France des motorisations 1200 (50 puis 60 chevaux) puis 1500 (70 chevaux), elle a également existé au Japon dans une variante sportive, la RS (Road Sailing), produite en 1974 et 1975 à environ 20 000 exemplaires avant que la marque n’adopte ses moteurs CVCC à mélange pauvre pour des raisons d’antipollution. Notre exemplaire a été importé de là-bas par un passionné de la marque, Stefan Le Bris, qui nous a fait l’honneur d’un essai.

La Civic première du nom disposait, comme d'autres Honda plus anciennes, d’un moteur en position transversale et entrainant les roues avant. La principale innovation pour la marque étant que la Civic disposait de 4 roues indépendantes. Cela peut faire sourire aujourd’hui, mais cela avait fait débat parmi les ingénieurs Honda à l’époque de sa conception !

Sous le capot se trouve le 1169 cm3 déjà vu sur les autres Civic de la gamme, mais il a été dopé : alimentation par deux carburateurs Keihin au lieu d’un, taux de compression largement augmenté par l’adoption de pistons bombés, arbre à cames plus pointu, vilebrequin renforcé, collecteur d’échappement 4-2-1 élargi… Résultat des courses : une puissance portée à quelques 76 chevaux. Pour relayer cette petite cavalerie, une boite à 5 rapports est montée de série, une première sur une Civic.

Esthétiquement, une Honda Civic RS (en admettant que vous en croisiez une un jour) se reconnait évidemment à ses logos RS, au « H » du logo Honda rouge, et à ses roues majorées : alors que les autres Civic sont montées en 12 pouces (une taille que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre !), celle-ci se chausse avec de gros 155 R13, montées sur des jantes sport. La nôtre a une sacrée allure, avec ses 4 jantes blanches optionnelles et ses phares supplémentaires !

Bon, à ce stade vous devez vous dire que chez Autoweb France, ils sont fatigués et qu’ils bavent sur une petite auto d’environ 70 chevaux. On assume ! Car la Honda Civic RS n’est pas n’importe qui. OK, elle n’a que 76 chevaux, mais une Mini Cooper contemporaine ne fait pas mieux. De plus, sa boite 5 tire court et dispose de rapports rapprochés. Et enfin… Il y a moins de 700 kg à tirer !

Ainsi, la Honda Civic RS n’a aucune inertie, et elle se montre vraiment vive ! Bien sûr, à la reprise des gaz il y a ce léger trou typique d’un moteur à carbu, mais ensuite quelle santé ! Par égard pour le propriétaire et l’attachée de presse qui nous ont fait confiance, nous nous sommes refusés à dépasser un certain régime moteur. Mais il est clair qu’il s’agit bien d’un moteur dans le plus pur style Honda, avec tout ce que cela sous-entend en termes de montées en régimes ! Quelques minutes avant, il aura fallu réapprendre à utiliser un starter pour la démarrer à froid, et pensé avant de partir à régler les rétroviseurs qui se trouvent (comme toute authentique japonaise) au bout du capot…

Vous l’aurez compris, on est à bord dans une ambiance sportive des plus sympathiques, le bruit et le look participant à la chose. Il faut dire aussi que si l’extérieur était déjà sympa, l’intérieur n’est pas en reste. Cela permet de faire passer plus facilement une position de conduite tordue, avec des pédales décalées vers le milieu de la voiture et un certain manque de place.

Comme toute sportive de son époque, la Honda Civic RS affiche sa sportivité avec un intérieur résolument noir, mais avec un volant et un pommeau en bois verni. Terriblement classe ! Les sièges mi-(simili)cuir utilisent en leur centre un revêtement antidérapant (pour se passer de vrais sièges baquets) et adoptent de gros trous comme sur les... Ford GT40, tandis que l’instrumentation se complète d’un gros compte-tours gradué jusqu’à 7000 tr/min, rejetant la jauge et le thermomètre au centre de la planche de bord, tandis que la montre et un rappel « RS » font face au passager. Comble du raffinement, nous avons droit aux appuie-têtes avant, aux poignées de maintien et même à l’essuie-glace arrière !

Dans chaque essai rétro, nous abordons le chapitre suivant : l’auto est-elle facile à trouver, pour quel budget, etc. Ici, cela ira vite : la Honda Civic RS n’a jamais existé chez nous, et il n’y aurait qu’une demi-douzaine d’exemplaires existant en France. Vue la côte d’amour de la Honda Civic première du nom, toute RS mise en vente devrait trouver preneur sans effort, et au prix que fixera librement ou presque le propriétaire. En admettant que l’un d’eux veuille vendre son petit joyau un jour… Avis aux amateurs !

Il y a peu, nous ignorions l’existence de cette Honda Civic RS. Ça n’était pas plus mal. Parce qu’après l’avoir essayée, nous aurions bien voulu la garder rien que pour nous… Dur métier.

Texte & photos: Manu Bordonado, Sophie Argouarc'h

Sans la complicité d'Aurélie et l'accueil de Stefan, rien n'aurait été possible. Un grand merci à vous deux.

Réagissez à l'essai de la Honda Civic RS sur le forum