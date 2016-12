Essai Peugeot 106 S16

Librairie Peugeot

Peugeot 106 S16 : Essai

La 205 GTI a été la reine des GTI, qui pourrait le nier ? Mais la marque au lion a voulu remplacer la 205 par deux modèles: la 106 et la 306.

La 205 GTI s'est donc vu remplacée par une 106 XSi sympa mais manquant de puissance et une 306 S16 de 150 chevaux un peu mous. Par la suite, les choses se sont arrangées avec une nouvelle 306 S16, et l'apparition d'une 106 S16.

La 106 est apparue en 1991. Sa version la plus pointue était dotée d'un 1360 cm3 à injection dont la puissance, de 100 chevaux, est trop faible, malgré le poids limité, pour faire oublier la Peugeot 205 GTI 1.6 ou 1.9. La généralisation des catalyseurs aidant, la puissance est passée à 95 chevaux, mais une cylindrée passée à 1587 cm3 fera gagner 10 chevaux. Nous voilà à maintenant 105 chevaux. Pas de quoi s'extasier, surtout que la 106 Rallye (2 chevaux mais surtout 80 kg de moins) est bien moins cher et lui fait de l'ombre.

Ces problèmes seront réglés avec la Peugeot 106 S2. La version Rallye adopte le 1.6 de la XSi, laquelle disparaît au profit d'une version 16 soupapes, la 106 S16. Même si celle-ci ne nous fait pas oublier la 205 GTI, elle détourne notre attention sans trop de difficulté: avec 120 chevaux et un poids limité, les performances sont de retour. Ses 207 km/h et ses 29.2" au 1000m DA n'ont rien à envier à la 205 GTI 1.9. Oui mais voilà: la 205 était une légende, la 106 non.

La 206 est revenue sur la voie du succès, mais la 206 RC n'est pas pour autant devenu légende... La 207 mettra t'elle tout le monde d'accord ? On peut en douter.