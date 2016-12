Essai Renault Clio 16v - Clio Williams

Les années 80 chez Renault, ce sont les années Turbo: la Renault 5 Alpine Turbo, puis la GT Turbo dominent avec la Peugeot 205 GTI la catégorie des GTI tandis qu'en Formule 1 Renault est présent avec son V6 Turbo.

Pour les GTI des années 90, ce sont les multisoupapes qui auront les faveurs de Renault: la Clio 16s va se poser comme étant l'égale de la 205 GTI 1.9, référence depuis 4 ans, tandis que la Clio Williams va se révéler comme la meilleure sportive de la catégorie.

La seconde est en fait une évolution de la première. Son moteur passe de 1764 à 1998 cm3, ce qui fait passer la puissance à 150 ch. Ça tombe plutôt bien car la 16s était passée de 140 à 137 ch à cause du catalyseur... Pour l'exclusivité, 4 jantes Speedline dorées, des sièges brodés "Williams", des ceintures de sécurités et des cadrans bleus. Il y a bien sur des logos dorés sur la carrosserie: deux "Williams" sur les côtés et un derrière. Plus sous les rétros des écussons "2.0". Sur la première série (il y en a deux, comme pour les 16s) il y a même une plaque numérotée fixée au tableau de bord...

Plus tard, le marche des GTI va fortement se restreindre: la Clio 16s et la Williams vont se voir remplacer dans la gamme par la Renault Mégane Coupé 16v, moins sportive mais plus polyvalente. On devra attendre 2000 pour avoir une vraie sportive dans la gamme Clio avec la RS 2.0 16v.