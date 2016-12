Essai Renault 19 16v

Présentée en 1988, la 19 a été la Renault du renouveau. En effet, c'était la dernière Renault à porter un numéro, la première à avoir une ligne donnant une véritable impression de solidité, et surtout la première à avoir une finition sérieuse! Plus de plafonnier qui se décolle, plus de couinements dans le tableau de bord passé 5000 km !

Pour enfoncer le clou, elle se présentait avec 3 nouveaux moteurs:

Le moteur 1.4 Energy de 80 ch, qui officie toujours avec 16 soupapes et 100 chevaux sous le capot des Clio.

Le moteur 1.9D F8Q de 65 ch, toujours en activité dans ses évolutions 1.9dCi.

Le moteur 1.8 F16ie qui nous intéresse aujourd'hui. Après avoir motorisée avec succès la Clio 16s , il évolua en 2.0 sur la Williams, et c'est ainsi qu'il a ensuite motorisé le Spider et la Mégane Coupé 16v

Si la 16s a été annoncée et présentée de manière statique en même temps que les autres Renault 19, on nous avait annoncé dès le départ qu'elle ne serait disponible qu'un peu plus tard. A l'époque, on nous avait promis 6 mois. De reports en reports la Renault 19 a attendu sa sportive jusqu'en mai 1990. Le problème est qu'entre-temps les acheteurs potentiels avaient perdus patience, surtout que Peugeot avait eu tout son temps pour préparer la réplique: une 309 GTI 16 qui développait 20 chevaux de plus ! On peut dire sans trop se tromper que ce sont ces 20 mois de retard (et la Clio 16s) qui vont freiner sa carrière.

Car en fait, que vaut cette Arlésienne ? Son moteur est creux à bas régime mais plein de bonne volonté dans les tours, la voiture tient extrêmement bien la route et si elle est un peu moins agile que la 309, elle est aussi beaucoup plus facile à conduire vite. De même, si elle est plus lourde que la Peugeot, son confort est d'un tout autre niveau !

Dès le salon de Paris 1990, elle sera également disponible en 5 portes et en Chamade 4 portes. En 1991, la Renault 19 sera la première Renault depuis longtemps (oublions la Renault Alliance, Renault 9 américanisée) à se décliner en cabriolet sans aucun arceau, contrairement à la totalité de ses concurrentes, Ford Escort, Opel Kadett, Peugeot 205 et Volkswagen Golf. Plus puissante, plus esthétique, et de loin plus rigide, elle aura un certain succès. Elle se distinguait des berlines par sa calandre ouverte, son spoiler à prises d'air agrandies, ses jantes de Clio 16s, et sa prise d'air de type NACA sur le capot qui cachait la variante catalysée du moteur.

1992, grand ménage dans la gamme 19. Exit les appellations des années 80 (TR, GTS, TXE, Turbo DX...) et place à celles des années 1990 (1.4 RL, 1.4e RN, 1.8 RT, Baccara...). La 16s devient alors... 16v, tandis que la Chamade ne s'appelle plus que "4 portes". Les faces avants et arrières sont modernisées, le tableau de bord est arrondi, pendant que le moteur catalysé et la prise d'air sur le capot sont généralisés. L'équipement est enfin décent puisque les roues en alliage, les phares antibrouillard, les vitres électriques et autres accessoires de l'ancien Pack GT optionnel sont aujourd'hui montés d'origine.

Malgré cela, malgré la disparition de sa concurrente 309 GTI 16 et l'arrivée tardive de la 306 S16, la 19 16s ne connaîtra pas le succès. La mode des GTI est terminée, et la Clio a droit à un moteur 2.0 que la 19 n'aura jamais. Aujourd'hui, on peut se demander si Renault a vraiment voulu son succès. Reste une jolie voiture, confortable, bien équipée, très équilibrée et pas trop chère d'occasion. A saisir.