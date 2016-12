Essai Renault 21 Turbo

Librairie Renault

Renault 21 Turbo : Essai

1980, Le losange appliquait à sa Renault 5 la technique qu'il maîtrisait en compétition : la suralimentation par turbocompresseur, et allait ensuite décliner une variante turbocompressée de chaque modèle de sa gamme. Parmi ces variantes les plus délurées, la Renault 21 2 litres Turbo n'est pas en reste…

La Renault 21 succède à la Renault 18. Mais dans la mesure où celle-ci reprenait nombre d'éléments de la Renault 12, il n'y avait plus grand-chose à en tirer. La nouvelle venue s'inspire en grande partie de la Renault 25. Disponible avec d'une part un moteur 1.7 transversal et d'autre part un 2.0 longitudinal, c'est bien sur ce dernier qui a servit de base à l'élaboration d'une variante musclée. Mais alors que les autres Renault Turbo disposent de vieux moteurs sur lesquels on a greffé un turbo, le 2.0 injection qui est pris ici comme base était tout ce qu'il y a de plus moderne, Renault y ayant injecté toute sa connaissance tant en matière de suralimentation que d'électronique. Le résultat ne s'est fait pas attendre : 175 chevaux à seulement 5200 tr/min, et quelques 27.5 mkg à 3000 tr/min.

De telles valeurs sont sans équivalent dans la production de berlines sportives françaises à l'époque de sa sortie, aussi sommes nous obligés d'aller à l'étranger trouver quelques concurrentes… En familiale à 4 portes, nous ne trouvons que la Mercedes 190E 2.3-16, à un prix infiniment plus élevé. Jugez plutôt : la Renault 21 2 litres Turbo s'affiche à sa sortie à 153 800 FF, tandis que la berline à l'étoile s'affiche à 294 300 FF ! Avec la différence de prix, vous pouvez vous offrir une Renault 25 agrémentée de belles options ! Si l'on s'en tient aux autres françaises, les Peugeot 405 Mi 16 et Citroën BX GTi 16S sont certes un peu moins chères, mais aussi sensiblement moins performantes malgré la masse plus importante à entraîner par la Renault 21 2 litres Turbo.

Mais si la Renault 21 2 litres Turbo est plus lourde que ses concurrentes françaises, elle reste très légère face à une berline actuelle ! 1215 kg à sec, c'est très exactement ce que pèse aujourd'hui une… Skoda Fabia TDI. Ce qui laisse augurer de bonnes performances, d'autant que les rapports de boite ont été idéalement choisis. Et si la commande de boîte est dure, elle est placée à portée de main. Avec un Cx de 0.31 cette berline est capable de 228 km/h, ce qui en fit alors la Renault de série la plus rapide. Les accélérations ne sont pas en reste, avec 7.5 secondes au 0-100 km/h, mais surtout 28.1 secondes au kilomètre départ arrêté. Dans la pratique, même lorsqu'on conduit vite on ne tire pas les intermédiaires : pas besoin !

Ces accélérations sont fonction d'un paramètre essentiel : le niveau d'humidité de la chaussée. Car la Renault 21 2 litres Turbo est une voiture vraie, sans filtre. C'est-à-dire sans antipatinage ni ESP. Des voitures comme l'on n'en produira plus ! Il faut apprendre à doser un minimum, du coup. Car le turbo est lui aussi à l'ancienne : quand il décide de souffler, à partir de 3000 tr/min, il le fait sans demi-mesure. En réalité, sur sol sec cette berline dispose d'une motricité étonnante et il faudra vraiment aller vite pour la mettre en défaut. Sur sol humide ou mouillé, c'est bien plus technique. Le premier rapport ne patine pas particulièrement, car le turbo n'a pas le temps de vraiment souffler, tandis que le second voire le troisième rapport devront être utilisés avec plus de délicatesse. Au final le niveau de motricité est néanmoins assez satisfaisant. Pour aller plus loin une version Quadra dispose de 4 roues motrices, ce qui en fait une arme redoutable, au prix d'une masse en hausse et d'accélérations en baisse. Mais il en reste toujours assez pour s'amuser.

Si le train avant a pour qualité sa relativement bonne motricité, il se distingue également par un bon pouvoir directeur. Il suffit de tourner le volant, et la Renault 21 y va. L'assistance est justement calibrée, donc assez ferme et le rapport est direct. Le poids se trouve surtout sur les roues avant et le porte à faux avant est très long, moteur longitudinal oblige. La Renault 21 2 litres Turbo se montre vraiment bien suspendue. Si elle est sensiblement raffermie par rapport à toute autre Renault 21, elle se révèle plus souple et plus confortable que ses concurrentes et prend un peu de roulis en virage, comme pour vous annoncer qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Arrivées aux limites de la voiture, la 2 litres Turbo devient sous-vireuse. C'est plus sécurisant que le tempérament joueur d'une 405 Mi16 par exemple. A vous de voir ce que vous préférez…

Etant en présence de la version phare de la gamme Renault 21, nous pouvions nous attendre à trouver un équipement très complet. Et c'est le cas : tout est de série excepté le cuir, la climatisation et les vitres arrières électriques. Les sièges, très enveloppants, sont confortables et la banquette arrière permet d'accueillir 3 passagers sans souci. Contrairement aux voitures actuelles, la ceinture de caisse est assez basse et la visibilité à bord d'une Renault 21 est excellente. Le moteur longitudinal et les roues de faible diamètre offrent pour leur part un diamètre de braquage assez inédit pour une voiture sportive. Enfin, le coffre est de bonne contenance et la banquette est rabattable. En résumé, à part le spoiler avant assez bas, la Renault 21 2 litres Turbo est vraiment agréable en conduite quotidienne et les pères de famille auront donc bonne conscience à s'en servir quotidiennement.

En juin 1989, la gamme Renault 21 est remaniée. La face avant de la 2 litres Turbo n'est pas modifiée, mais les feux arrière adoptent un nouveau dessin, l'aileron est retouché, le dessin des jantes est modernisé et surtout apparaît un nouveau tableau de bord reprenant quelques éléments de la Renault 19 et qui se caractérise par une finition bien meilleure. En prime apparaissent quelques options inédites à ce niveau de gamme comme par exemple la climatisation régulée. A compter de janvier 1993 le catalyseur fait son apparition, privant ainsi la voiture de 13 chevaux. La finition progresse encore mais la fin est proche : la Renault Laguna V6 arrivera ensuite, la Laguna Biturbo ne sera jamais produite, et les amateurs de berlines sportives sont désormais contraints de faire leurs courses chez les autres constructeurs…

On trouve des Renault 21 2 litres Turbo à tous les prix et dans tous les états. Mais la mécanique est très fiable si le conducteur a respecté les révisions ainsi que les temps de chauffe. Les accessoires ont une fiabilité plus aléatoire, sachant que plus le modèle est récent, moins on rencontre de problèmes. Mais dans tous les cas, le plaisir de conduire demeure intact !

Réagissez sur le forum