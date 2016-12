Essai Renault 18 Turbo

Librairie Renault

Renault 18 Turbo : Essai

La Renault 18 Turbo ne fait pas partie des sportives au losange qui sont entrées dans la légende… Mais ça ne nous a pas empêché de nous jeter sur un exemplaire dans un très bel état quand nous en avons eu l’occasion. Pour savoir.

Après la 5 Turbo, assez extrême et assez spécifique, la Renault 18 Turbo est la première berline de la marque à être ainsi dérivée, rien de moins ! Et pour l’occasion, le constructeur met les petits plats dans les grands. A l’extérieur, la belle (?) se reconnait immédiatement à sa lame aérodynamique sous le pare-choc avant, à son becquet de coffre (avec retours latéraux !), à ses jantes style et bien entendu à ses gros autocollants TURBO en bas des portes. L’intérieur change également, avec carrément un tableau de bord différent, issu de la Fuego Turbo, et un beau volant sport !

Sous le capot, rien de commun non plus avec le reste de la gamme. La base moteur est un 1600 qui équipe les Renault 16 et… une certaine 12 Gordini. Un turbocompresseur, un taux de compression revu en conséquence, et un allumage électronique sophistiqué : nous voici avec 110 chevaux à la clef. Notre exemplaire d’essai, produit après 1983, dispose même de la version de 125 chevaux, issue entre autres d’une pression de turbo plus importante et d’un nouveau carburateur.

La pression de suralimentation est tout à fait raisonnable : 0.58 bar pour la 110 chevaux et seulement 0.63 bar pour la 125 chevaux. Et 110 voire même 125 chevaux, ça ne fait plus rêver personne aujourd’hui. Pour rappel, le dernier Scénic diesel est capable de 160 chevaux ! Mais quand on se rappelle que la conception de la bête accuse plus de 30 ans, il faut reconnaitre que ce n’est pas si mal. La 18 la plus puissante à l'époque de sa sortie, la GTS, n’offre que 79 chevaux ! L’Alfetta Quadrifoglio Oro dispose de 130 chevaux, pas plus. D’ailleurs, la très sportive BMW 3.23i frime elle-même avec seulement 143 chevaux… La Renault Turbo fait donc aussi bien, et avec un 1600. En couple, elle fait jeu égal avec ces dernières, mais à un régime bien inférieur, ce qui fait une belle différence.

Ceci étant dit, nous sommes impatients de prendre le volant. Face à nous, une Type 2 dans un état splendide et qui n’attend que nous. La Type 2 se reconnait principalement à sa barre supérieure de calandre peinte et à ses belles roues BBS. Et il faut bien reconnaitre que c’est la plus belle Renault 18 que nous ayons rencontré jusqu’à présent… La voiture s’ouvre avec un plip monté en porte-clef. Saviez-vous qu'il s’agit là de la toute première voiture au monde à avoir été équipé d’une télécommande de condamnation des portes, rien de moins ?

Ouvrir la fine porte réserve d’autres surprises. D’une part, la voiture est sensiblement plus petite que ce que l’on a maintenant l’habitude de rencontrer en matière de familiale, et offre une excellente visibilité tous azimuts. Mais d’autre part… L'habitacle se montre particulièrement accueillant ! Le tableau de bord est spécifique à cette version, et dispose d’une grande casquette façon Renault 11 et Renault 25.

Les compteurs sont d’ailleurs ceux de la Renault 11 Turbo, avec la jauge d’huile électrique et le manomètre de turbo intégré au compte-tours, que l’on trouvera par la suite sur la Super 5 GT Turbo et même la 21 2 litres Turbo. Les sièges Pétale sont aussi confortables qu’ils sont beaux à regarder et on note des attentions délicates comme les rétroviseurs réglables de l’intérieur. Surtout, la large casquette abrite un ordinateur de bord multifonctions, et (en option) la fameuse chaine hifi Philips.

Un peu de starter, pas trop, et on démarre. Ah si, c’était déjà trop car elle ne démarre pas. On l’enlève. Ca ne démarre pas. Pied au plancher, elle démarre. On a eu peur de noyer la belle. On a perdu l’habitude des moteurs à carbus et des starters ! Elle est là, elle maintenant tourne au ralenti, très bas, sans vibration, et presque sans bruit. On a peur de l’abimer tant elle parait neuve.

Mais bon, nous y allons. Doucement, même si tout est en température. A bas régime c’est bien une 18, mais que l’on sent plus moderne notamment que la Renault 18 GTL que nous avions testée par le passé. Mais pour tout vous dire, tant que le pied se fait léger, nous ne sentons pas le surplus de couple et de puissance que peux apporter le turbo. Et pour cause, à partir de 1983 les rapports de boite ont été modifiés : la 1ère a été raccourcie, mais les 4ème et 5ème allongés. Ce n’est pas fait pour éveiller la Renault 18 Turbo, qui était déjà intrinsèquement creuse à bas régime.

Mais… Passez la barre des 2500 tr/min et la Renault 18 Turbo s’anime agréablement. Elle marche assez bien sur les 3 premiers rapports, sensiblement moins ensuite en raison de l’étagement des rapports. Le temps de réponse est bien entendu important, mais la poussée n’est ni brutale ni spectaculaire : la pression de suralimentation est raisonnable… Contre toute attente, la sonorité est très agréable.

Cette Renault 18 Turbo a le bon goût d’offrir à son heureux conducteur la direction assistée. Moins démultipliée que sur les autres modèles, cette direction participe aussi au plaisir de conduite par sa douceur. Une douceur également présente dans le levier de vitesse, les pédales, les sièges… A défaut d’être une sportive extrême, la Renault 18 Turbo chouchoute ses occupants et spécialement son conducteur !

C’était effectivement l’esprit que Renault voulait donner à sa 18 Turbo : une berline performante mais restant clairement aussi familiale qu’elle l’était à l’origine. Aussi, elle fût en fonction des millésimes aussi disponible en un break assez réussi, très performant, et sans grande concurrence à l’époque.

En matière de tenue de route, la Renault 18 Turbo est tout à fait valable. Les améliorations apportées au châssis font que cette Turbo tient bien mieux la route que les autres 18. La caisse est mieux tenue, le roulis est bien mieux contenu, et la motricité est bonne. Il ne faut pas oublier qu’elle ne chausse que des 185/65 HR14 ! Cela dit, pas question de faire la course avec une voiture récente de même puissance : la conception de la Renault 18 a plus de 30 ans et il n’y a pas de miracle.

Oui mais voilà, la Renault 18 Turbo nous a fait craquer. Bien peu de gens connaissent ce modèle qui mine de rien est assez spécifique, notamment par son intérieur, qui associe bonne performances et des équipements en avance sur leur époque, et qui nous a fait craquer par la naïveté de son look : spoiler, aileron, stickers Turbo, et même les essuie-phares pour les plus anciennes ! En prime, les Renault 18 Turbo se font maintenant rares. Elles n’ont pas été produites à des millions d’exemplaires, un certain nombre sont partis mourir en Afrique, et les survivantes ont souvent fini en tuning, quand le moteur n’a pas été prélevé pour équiper une Alpine A110…

Plaisante, la Renault 18 Turbo fait de plus mentir l’adage : tout ce qui est rare n’est finalement pas cher. Et cette auto aussi méconnue que sympathique est même bon marché. Pour le moment…

L'essai de cette splendide Renault 18 Turbo a été rendu possible grâce à une très sympathique invitation de Jérôme, webmaster du site www.renault18.net, qui nous a tendu les clefs de la plus belle de ses Renault 18 Turbo. Pour en savoir plus sur les Renault 18 dans leur ensemble, il ne faut pas hésiter à consulter son site, très très bien documenté.

Remerciements au propriétaire de cette très belle demeure, qui nous a gentiment ouvert ses portes le temps de la séance photo...

Texte: Manu Bordonado

Photos: Manu Bordonado & Magali Voreppe