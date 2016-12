Essai Seat Ibiza 2002 Cupra 1.8T+1.9 TDI

Librairie Seat

Seat Ibiza 2002 Cupra 1.8T+1.9 TDI : Essai

Les victoires en endurance de quelques diesels relancent le débat : un diesel peut-il être sportif ? Début de réponse au volant de la Seat Ibiza Cupra sur les routes de Majorque, avec les motorisations 1.8T et 1.9 TDI.

Ce n'est pas un scoop, la Seat Ibiza sortie en 2002 reprend la plate-forme A0 inaugurée par la Skoda Fabia et ensuite utilisée par les VW Polo et Audi A2. Bien entendu, l'Ibiza adopte une définition de châssis plus dynamique que ses sœurs. Définition encore plus extrême dans le cas de nos variantes Cupra du jour.

Impossible de ne pas remarquer la finition Cupra de nos deux Seat Ibiza. Au programme, bouclier avant béant, jantes 17 pouces, rétroviseurs laqués noirs, feux arrières à fond gris, pot d'échappement ovale, étriers de freins Brembo avec peinture rouge (c'est une option !) et bouclier arrière façon extracteur d'air. A noter que contrairement à la toute récente Renault Sport Clio 2.0 16v, cet extracteur est factice.

A l'intérieur, les sièges sport badgés Cupra sont à coutures rouges, le pommeau de levier de vitesses est spécifique, le volant à grosse jante avec emplacement pour les pouces est en cuir à couture rouge également, tandis que les pédales sont en aluminium. Les compteurs sont à fond blanc, mais l'instrumentation est réduite au minimum syndical : tachymètre, compte-tours, jauge de carburant et température de liquide de refroidissement. On se souvient avec nostalgie des premières Ibiza TDI 130 qui disposaient en plus de la température d'huile et du voltmètre…

Sous le capot de la Seat Ibiza Cupra, le choix est donné entre une motorisation essence et un diesel. La version carburant au sans plomb dispose d'un moteur bien connu du groupe Volkswagen. Il s'agit en effet du 1.8T à 20 soupapes qui a fait les beaux jours de la précédente Audi TT. Développant 180 chevaux au régime paisible de 5500 tr/min, il se distingue surtout de la concurrence par son couple de 24 mkg disponibles à seulement 1750 tr…

Le diesel est en revanche tout à fait spécifique à la Seat Ibiza Cupra. Il s'agit du connu et reconnu 1.9 TDI, dérivé de la version 150 chevaux qui a fait le succès de la précédente Leon mais poussé ici jusqu'à 160 chevaux, pour un couple de locomotive : 33.7 mkg à 1900 tr/min… Bien évidemment, les deux versions de Seat Ibiza Cupra ne se conduiront pas de la même manière !

Car pour commencer, les transmissions ne sont pas les mêmes. La version 1.8T dispose d'une boite 5 rapports tandis que la version 1.9 TDI, à la plage d'utilisation bien plus réduite, en comporte 6. Malheureusement, l'étagement des rapports n'est pas du tout le même entre nos deux Ibiza. Si le TDI 160 dispose de rapports à l'étagement serré (ce qui est logique sur une boite 6), le 1.8T doit malheureusement composer avec des rapports trop longs qui pénalisent les accélérations.

Au volant, les deux voitures sont donc assez différentes. En conduite courante, le TDI se distingue bien entendu par son couple débordant. Mais le 1.8T a déjà de quoi voir venir. En revanche, en conduite sportive, aucun moyen de confondre les deux. Le 180 ch est élastique dès les bas régimes, et accepte volontiers de prendre des tours. On dispose là d'une plage d'utilisation on ne peut plus large. Malheureusement, à l'intérieur de cette plage le moteur est linéaire et avare en sensations. Et le tenir à la cravache en jouant des vitesses n'y change rien. La voiture file vite, mais il manque quelque chose. Et on finit par conduire sur le couple.

Le TDI se distingue pour sa part autant par sa fougue passé 1700 tr/min que par son anémie en deçà de ce régime. En revanche, à condition de rester au dessus de ce régime, la sensation de poussée est bien réelle. La plage d'utilisation est cette fois bien plus réduite. Le moteur est capable de 5000 tr/min, mais il est bien inutile d'atteindre ce régime pour aller vite. Chaque passage de vitesses est l'occasion d'un nouveau coup de pied au… Et des passages de rapport, on passe son temps à en faire sur petite route, vu la plage disponible. Une vraie machine à sensations.

Bien évidemment, la consommation d'un diesel à injection directe reste inférieure à celle d'un moteur carburant à l'essence et bénéficiant d'un turbocompresseur. Si le TDI 160 se contente de moins de 10 L/100 en conduite sportive, le 1.8T tourne autour des 14 litres. On parle bien sur d'une consommation en conduite extrême. Dans la conduite quotidienne, la version essence devrait descendre en dessous de 10 litres, le TDI se rapprochant dans ce cas de la moitié de cette valeur.

Côté châssis, les deux versions se rejoignent, bien sur. La direction électro-hydraulique est douce, mais néanmoins très précise, même s'il aurait été appréciable d'avoir un peu moins d'assistance. La Seat Ibiza Cupra est dotée du « châssis agile » : le train avant est directif, tandis que le train arrière participe volontiers à la mise en virage. En effet, la technique du lever de pied en courbe lui est tout à fait familière, et l'ensemble offre à la voiture une belle maniabilité dans les courbes. Le plaisir en plus.

Cependant, ce plaisir à un prix : la notion de confort n'est présente qu'au niveau des sièges, la suspension refusant tout compromis. Si à grande vitesse c'est appréciable, il faut tout de même noter que c'est très désagréable à allure courante… Ces deux Seat Ibiza Cupra sont là pour le sport, pas pour la ballade !

L'équipement de la Seat Ibiza Cupra est complet : ESP, climatisation automatique, radio-CD, et rétroviseurs rabattables électriquement sont d'origine. En fait, la seule option qu'il faille à la limite prendre est le lecteur MP3. Toutefois, on peut s'étonner du fait que certains équipements soient interdits à la Cupra alors qu'on les retrouve sur d'autres versions de la gamme. On pense entre autre au capteur de pluie, au rétroviseur central photochrome ou aux phares au Xénon.

Proposées toutes deux au même prix, les deux Seat Ibiza Cupra vous laissent donc choisir uniquement selon vos goûts en matière automobile. La valeur de revente et la consommation vous feront préférer le diesel. Une prise en main des deux versions aussi !