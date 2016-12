Essai Suzuki Celerio

Librairie Suzuki

Suzuki Celerio : Essai

On se rappelle encore d’une conférence de presse où Suzuki se défendait d’être spécialisée dans les petites voitures. Mais nous voilà à présent au volant de la Suzuki Celerio, petite citadine qui vient s’ajouter à la gamme, entre l’Alto et la Swift. Sacrée gamme de petites voitures donc, pour une marque qui n’est donc pas spécialiste !

Une petite citadine à la bouille sympa dans la gamme, ça ne sera pas de trop pour affronter une concurrence au succès établi: Renault Twingo tout d’abord, mais aussi le trio franco-japonais (Citroën C1, Peugeot 108 et Toyota Aygo) ainsi que le trio de VAG (Volkswagen Up!, Seat Mii et Skoda Citigo), sans oublier la Smart Forfour qui revient dans la course.

Pas d’excentricité genre turbo ou propulsion: la Celerio est une berline des plus classiques: sans turbo, traction avant. Comme ses concurrentes, elle est animée par un petit 3 cylindres en ligne, qui cube ici 1.0 litre et développe 68 chevaux. Une puissance équivalente à ce que propose… à peu près tout le monde. Le couple est de 9.2 mkg, pas de quoi faire des excès, sauf si on a une boite courte. Or ça n’est pas le cas, puisque la chasse au CO2 a importé de longs rapports de boite. En échange, la Suzuki Celerio promet des émissions de seulement 99g.

La finition Pack Plus promet même le chiffre très bas de 84g ! Pour cela, elle change carrément de moteur ! Toujours 3 cylindres de 1.0 litre, ce moteur a un taux de compression augmenté (12.0 au lieu de 11.0), deux injecteurs par cylindre (dont l’un tellement proche de la chambre de combustion que c’est presque de l’injection directe), et quelques autres perfectionnements dont l’inévitable Sport Start. Nous lui avons préféré la motorisation classique, le temps de notre essai.

Un rapide tour du propriétaire réserve de bonnes surprises, surtout quand on compare l’auto à la concurrence. Notre petite 5 portes a des vitres arrière descendantes, là où tout le monde met maintenant des vitres à compas, et le coffre dispose d’une belle contenance de 254 litres. Une valeur d’autant plus confortable que la Celerio reste plus compacte de la défunte Splash, qui n’était certes pas une référence du genre.

La banquette arrière est bien entendu fine et dure, comme chez un peu tout le monde, mais les places avant sont fermes juste comme il faut, à l’allemande. Notre finition Privilège n’est pas la plus haut de gamme, mais elle propose un équipement très correct. Notre exemplaire d’essai dispose même d’un pack d’accessoires sympa: élargisseurs d’ailes, aileron et jantes alu. On aurait juste voulu disposer à ce niveau du Start Stop et du régulateur/limiteur de vitesse. Pour tout cela, il faudra la Pack Plus impérativement.

Au volant, on sera resté impressionné par la boite longue. Incroyablement longue… Pensez donc: la 2° monte à 100 km/h, la 3° monte à 150 km/h et… ça n’était pas l’endroit pour vérifier si la 4° prenait 200 ou pas. Bref, tout cela est très long et il ne faudra pas hésiter à changer de rapport pour doubler. La concurrence ne fait pas mieux, puisque les puissances sont similaires…

Dans les faits, c’est même le contraire: c’est la Suzuki Celerio qui donne le rythme. Notre petite japonaise fabriquée en Thaïlande offre du couple, et dispose d’une honorable santé. Rien à voir avec une Twingo SCe 70 par exemple, qui est une vraie punition hors de la ville. On n’a pas l’impression de conduire une sous-voiture, on profite bien au contraire d’une agréable dynamisme. Inattendu avec une boite aussi longue ! En prime, il y a eu de très gros efforts de faits en matière d’insonorisation, cela se sent.

Une boite de vitesse 5 rapports robotisée baptisée AGS sera bientôt au catalogue. En attendant, et jusqu’à la fin du mois de mars 2015, la Suzuki Celerio offre une prime de 1500 euros à qui voudra bien l’acheter. Ca en fera, avec un tarif de 7390 euros, la voiture la moins chère du marché, purement et simplement. Et pas la moins agréable, bien au contraire…

Texte: Manu Bordonado

Photos: Manu Bordonado & Laurent Sanson