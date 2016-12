Essai Citroen SM

1934. Citroën crée la Traction Avant 7cv, une voiture dont la moindre des qualités n'est pas la tenue de route. Manque un moteur à la hauteur et un intérieur luxueux pour avoir une voiture parfaite. Le projet 22cv avortera. La 15 Six aura le moteur adéquat, manquera la présentation... 1954. Citroën lance la DS. Nous voilà avec une voiture très moderne, très confortable, dotée d'une tenue de route inédite pour l'époque mais... avec un 4 cylindres qui la met à la merci de la première Ford qui passe.

1970. Citroën présente la SM. La plate-forme est une évolution de celle de la DS. L'intérieur possède le meilleur équipement, et l'avant-garde Citroën est bien là: la voiture est la première au monde à être équipée d'un pare-brise collé et à recevoir une direction à l'assistance variable en fonction de la vitesse, le système DIRAVI (DIRection à Assistance hydraulique variable en fonction de la VItesse), dont le rappel est automatique: on lâche le volant, elle revient au point 0! Cette fois-ci, la voiture a un moteur: depuis 1968, Maserati possède des accords avec Citroën, et il est donc tout naturel de retrouver sous le long capot un V6 italien. Celui-ci développe 170 chevaux, et permet à la SM d'atteindre 225 km/h, vitesse très élevée à l'époque, à laquelle la voiture est parfaitement stable. N'oublions pas qu'il n'y avait alors pas de limitations de vitesse...

Pour le style, Citroën s'est fait plaisir. A l'avant, 6 phares (dont 2 s'orientent avec les roues, comme sur la DS) encadrent la plaque d'immatriculation, protégés des turbulences aérodynamiques par une vitre. Un long capot s'oppose à un arrière massif, qui se distingue par son hayon arrière dont la lunette mord sur les côtés. Ces caractéristiques se retrouveront sur d'autres modèles: les 6 phares carénés sur l'Alpine A310, la bulle arrière sur les Renault 11 et 25 ou la Peugeot 309... Tout comme la DS, l'intérieur est luxueux, confortable et avant-gardiste, avec notamment des cadrans et un volant ovales.

Présentée en 1970, la SM n'aura pas le succès escompté. Le réseau sera mal préparé à la délicate et capricieuse mécanique italienne. En 1973 a lieu le premier choc pétrolier: le prix du carburant s'envole, et les premiers radars apparaissent avec les limitations de vitesses... Ainsi, la principale qualité de la SM, les vitesses élevées qu'elle permet en toute sécurité, est réduite à néant, pendant qu'un petit défaut deviendra rédhibitoire: sa consommation. La version Injection Électronique ne changera rien à tout cela, la carrière de la SM sera définitivement brisée, et elle disparaîtra en 1975.

Aujourd'hui, la SM a gardé de beaux restes, ses performances et sa tenue de route étant toujours parfaitement actuels. C'est seulement une voiture qui réclame un entretien très suivi, et il faut pour cela trouver une personne qui sache le faire. Si le cœur vous en dit, des magazines comme l'excellent Rétroviseur proposent de nombreuses SM à vendre entre 7 000 et 15 000 euro.





