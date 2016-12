Essai Citroen Saxo 1.6 16v VTS

Librairie Citroen

Citroen Saxo 1.6 16v VTS : Essai

Les petites bombes chez Citroën, ça ne date pas d'hier, mais de 1984. En 1984 apparaissait la Visa GTi, qui reprenait bon nombres d'éléments de la 205 GTI, dont le moteur. Légère, maniable, vive, elle fut handicapée par la réputation de Citroën de l'époque, et par sa ligne bien moins avantageuse que sa cousine. Plus tard, l'AX Sport reprendra le moteur de la 205 Rallye, mais bien qu'étant là encore légère, vive et maniable, elle sera handicapée encore une fois par sa ligne, et puis aussi pas mal par son manque de fiabilité et son inconfort. L'AX GTi remédiera à ça, en partageant ses éléments avec la 106 XSi. On commençait à améliorer la ligne et la finition, et la voiture devenait intéressante.

La Saxo reprend la base de la 106 série 2, et ça se voit. Cossue et raffinée par rapport à sa devancière, la Saxo 1.6 16v VTS (cousine de la 106 S16) ne reprend que les points forts de ses aînées: légèreté (quoi que...), maniabilité, et vivacité. Faut pas la chercher! En revanche, sa finition, son confort et son look, au niveau de ses rivales à sa sortie, datent en comparaison d'une 206 ou d'une Clio II... La Saxo New Morning ne se distingue que par sa présentation améliorée, avec notamment une robe bicolore.