Essai Ford GT40

Ford GT40 : Essai

Lorsqu'on parle de marque généraliste à tendance sportive, on pense à Alfa Romeo, Honda, Subaru, ou éventuellement Lancia ou Peugeot. Pourtant, une marque présente épisodiquement des modèles assez sportifs, c'est Ford. Qui a déjà oublié la Mustang ou l'Escort RS Cosworth ? Pourtant, ce n'est rien à côté de la GT 40.

Nous sommes dans les années 60 et Ferrari domine les courses sur circuit, en particulier les mythiques 24h du Mans. La marque italienne présente parfois quelques signes de faiblesse financière, aussi l'américain Henry Ford proposera à l'italien Enzo Ferrari un achat, ce qui fut aussitot refusé. Vexé, il est alors décidé d'aller battre les italiens sur leur propre terrain, les circuits.

Ainsi fut fait, en appliquant les meilleures recettes de l'époque (et un des plus gros budgets). A savoir moteur central arrière et gros V8, car comme vous le savez, rien ne remplace les centimètres cubes. La voiture, très saine à la base, évolua par détails au fil des années, et fut pendant un certain temps la voiture à battre. La meilleure publicité eu sans doute lieu lors des 24h du Mans 1969, lorsque Jacky Ickx, une fois le départ donné, marcha tranquillement vers sa voiture, s'installa, s'attacha, puis parti bon dernier avec une minute de retard sur tous les autres, pour finalement remporter la course 24h plus tard avec 2 secondes d'avance sur le second...

Une série de Ford GT40, la Mk III, fut homologuée. Il faut savoir qu'elle reste proche de sa soeur de compétition. Aussi, le modèle, produit à peu d'exemplaires, est très recherché, et il ne faut donc pas d'étonner de trouver autant de répliques de ce modèle sur le marché. Pas étonnant dans ces conditions que Ford ait lancé une nouvelle GT en 2005...